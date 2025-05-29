Участники окружного семинара по нацполитике оценили масштабы парка «Притяжение» в Магнитогорске

О городском курорте и планах по его развитию гостям рассказал инициатор проекта, председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников

В рамках семинара-совещания, посвященного реализации Стратегии государственной национальной политики России, его участники побывали в парке «Притяжение». О проекте городского курорта и планах по его развитию гостям рассказал инициатор проекта, председатель Совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Сейчас в парке завершается строительство развлекательного центра, который планируется открыть ко Дню металлурга. Уже готова к эксплуатации реконструированная всесезонная площадка для падел-тенниса, а также обновленная тюбинговая трасса. Началось строительство нового фитнес-центра с бассейном и скейт-парка.

В ближайшее время планируется запуск крупного термального комплекса со спа-отелем, в конце 2026 года — завершение строительства детской хоккейной академии.

Важным аспектом развития парка является масштабное озеленение: на территории в 160 гектаров уже высажено 2,2 миллиона растений.

Ранее ИА «Первое областное» рассказало о том, как будет выглядеть жилой квартал на территории курорта «Притяжение».