Участники «Медиагоры-2026» в Челябинской области изучат гастрономию региона

Работники СМИ разыграют кубок по горным лыжам и обменяются опытом

Зимний медиафорум «Медиагора-2026» имени Ольги Давиденко пройдет на курорте «Солнечная долина». Для участников подготовили насыщенную деловую и событийную программу. Основными темами станут продвижение регионов через гастрономию и создание контента на любой вкус. Будут встречи со звездными гостями, презентация блюд Южного Урала и награждение лучших журналистов, рассказали организаторы.

«Зимний медиафорум для Челябинской области событие значимое. Во-первых, оно дает мощный импульс для отраслевого диалога, обмена лучшими практиками, что напрямую влияет на качество информационной среды. Во-вторых, это эффективный инструмент продвижения Челябинской области», — отметил заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь.

Центральным событием форума станет круглый стол «Продвижение гастрономического кода региона». Его модерирует известный телеведущий, автор программы «Живая еда» на НТВ, обладатель ТЭФИ Сергей Малоземов.





Особенным гостем форума выступит знаменитый спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он проведет для медийщиков встречу на тему «Подача решает: в спорте, на кухне и в журналистике».

«Тема „МедиаКухни“ — удачная метафора нашей общей задачи: как находить в жизни региона самые сочные истории и готовить из них информационные продукты, которые захочется „попробовать“ широкой аудитории», — пояснила председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

В преддверии деловой программы шеф-повара и кулинары Южного Урала представят гостям блюда из гастрономической карты Челябинской области. Форум также сохранит спортивную традицию — соревнования лыжников и сноубордистов.

«История форума, который мы сегодня знаем как „Медиагора“, началась в 2012 году с Кубка СМИ — соревнований по горным лыжам и сноуборду для журналистов. Турнир многократно проводился в горнолыжном центре на озере „Банное“ под Магнитогорском, в прошлом году — в самом Магнитогорске в городском курорте „Притяжение“. Пятый раз нас будет принимать расцветающая с каждым годом „Солнечная долина“. Настоящий скачок и превращение отраслевых стартов в крупный медиафорум связаны с именем Ольги Давиденко, председателя Союза журналистов Челябинской области и основателя Клуба пресс-служб. Её имя теперь носит „Медиагора“. Ольга была локомотивом и душой Кубка СМИ, а её энергия и талант заложили фундамент, на котором мы продолжаем создавать „Медиагору“ сегодня», — напомнила руководитель оргкомитета Алена Вериго.

В рамках «Медиагоры» наградят победителей конкурса профессионального мастерства имени Ольги Давиденко. Организаторы уже подвели итоги, среди победителей есть журналист ИА «Первое областное». Третье место в номинации «Промышленность в Челябинской области» заняла журналистка ИА «Первое областное» Анна Махнина. Ее публикация «Челябинская область и экономика замкнутого цикла: что происходит с отходами» получила признание жюри.