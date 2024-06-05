Участники форума «Утро» узнают о челябинской металлургии

Проект адаптируют для рабочей молодежи

Сегодня, 5 июня, на выставке ВДНХ в Москве рассказали о молодежном форуме «Утро», который этим летом пройдет в Екатеринбурге 22-28 июня. Каждый регион Уральского федерального округа приготовил образовательную программу для участников. Челябинская область расскажет о металлургии, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году акцент сделали на работающую молодежь, которую приглашают принять участие в проекте, уточнил программный директор форума «Утро» Ойбек Партов.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о тревогах промышленников. Они волнуются, что работающей молодежи некогда участвовать в таких проектах, потому что они или у станка, или — из-за высокой нагрузки — в свободное время попросту отдыхают.

«Когда мы проводим молодежные мероприятия, мы должны вспоминать о том, что у нас есть не только студенческая молодежь. У нас есть рабочая молодежь. И если мы сегодня говорим о кадрах, то во всей большой программе, которую мы готовим для молодых, мы не должны забывать об этой категории. И в таком формате проведения форума „Утро“ мы отвечаем на этот запрос», — подчеркнул Владимир Якушев.

На форуме «Утро» пройдет образовательная программа от каждого региона УрФО. Челябинская область расскажет о металлургии, Тюменская — об информационных и цифровых технологиях, Курганская — о сельском хозяйстве и экологии, Свердловская — о промышленности, Югра — о нефтедобыче, ЯНАО — о газовой промышленности.

«Регионы будут знакомить с достижениями предприятий, рассказывать о том, как выстроить свою карьеру таким образом, чтобы достичь наибольших высот. Будут делиться тем, как привлекать новые кадры на предприятия», — сказал Ойбек Партов.

Хотя образовательная часть будет занимать 60% времени участников форума, на мероприятии предусмотрены и традиционные форматы — спортивная, культурная и творческая активности. На открытии форума выступит Shaman, а на закрытии — певица Юлия Савичева.

Отметим, что форум «кочующий» — проходит в разных регионах Урала. Челябинская область принимала его трижды: в 2014, 2017 и 2023 годах.