Участники форума «Медиагора» в Магнитке побывали на меткомбинате

Ирина Текслер поделилась впечатлениями от экскурсии по предприятию

Сегодня, 7 февраля, журналисты, репортеры, блогеры и гости из разных регионов России в рамках форума «Медиагора» посетили Магнитогорский металлургический комбинат. Спикер форума Ирина Текслер поделилась впечатлениями от экскурсии по производственным цехам в своем телеграм-канале.

«Я сама из Норильска, где Норильский комбинат имени А. П. Завенягина (первого директора магнитогорского комбината) — тоже градообразующее предприятие. И я в металлургической промышленности вижу силу и красоту, мощность и будущее, перспективу и устойчивость нашей страны», — считает Ирина Текслер.

По ее словам, на ММК дух захватывает от 500‑метрового нового комплекса коксовой 12‑й батареи. Она является самой мощной в Российской Федерации. Запущена в июле 2024 года и является крупнейшим инвестиционным проектом Группы ПАО «ММК» за последние десять лет.

«Это впечатления на всю жизнь — целый город, более 800 километров внутренних железных дорог, сталь в рулонах по 3 километра и сталь толщиной в 16 сантиметров! Невероятные объемы, почти столетняя история компании и ожидание 700‑миллионной тонны выплавленной стали уже в ноябре этого года», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале.

Кубок СМИ в горах Южного Урала ведет свою историю с 2012 года и с 2019 года носит имя общественного деятеля и председателя Союза журналистов Челябинской области с 2015-го по 2018 годы Ольги Давиденко.