Участники федеральной программы «Время героев» проходят стажировку в Челябинской области

Итогом визита должны стать рекомендации по снижению кадрового дефицита в сфере образования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с участниками федеральной программы «Время героев», которые проходят стажировку на Южном Урале. Основная тема стажировки — формирование кадрового потенциала в системе образования, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, федеральная программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции. Алексей Текслер подчеркнул важность программы «Время героев» и ее вклад в развитие кадрового потенциала России, добавив, что в Челябинской области запущена аналогичная программа — «Герои Южного Урала».

В ходе встречи глава региона подробно рассказал о социально-экономическом развитии Челябинской области, особое внимание уделив успешным проектам в сфере образования, патриотического воспитания и поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также восстановлению Донбасса. Были представлены лучшие региональные практики, включая опыт работы Центра военно-патриотического воспитания «Авангард», деятельность фонда «Защитники Отечества», а также достижения в области промышленной роботизации и развития агропромышленного комплекса.

Основная тема стажировки — формирование кадрового потенциала в системе образования. Участники программы уже посетили Челябинский филиал РАНХиГС, Челябинский институт развития образования, а также ряд средних профессиональных образовательных организаций, участвующих в проекте «Профессионалитет», включая Южно-Уральский государственный технический колледж и Челябинский механико-технологический техникум. Также делегация посетила ведущее промышленное предприятие региона промышленной группы «Конар».

В продолжение стажировки участники ознакомятся с ходом строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Также в программу стажировки входит посещение Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и одной из крупнейших общеобразовательных школ региона — школы № 116.

«Мы гордимся своими достижениями в сфере образования, и я уверен, что вы найдете здесь немало интересных практик, которые входят в число лучших в стране. Конечно, как и везде, есть определенная проблематика. Уверен, вам будет интересно познакомиться с тем, что мы делаем в сфере образования в комплексе: тут вопросы не только школьного образования или среднего специального, даже высшего, это понятно. Также важны вопросы дополнительного образования, военно-патриотического воспитания и всестороннего развития личности», — отметил Алексей Текслер.

Система профессионального образования Челябинской области занимает лидирующие позиции в стране. За последние пять лет многое сделано для интеграции образования, науки и производства. Область активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

С 2022 года в регионе действует 13 образовательно-производственных кластеров по ведущим отраслям экономики, в том числе «Машиностроение», «Металлургия», «Атомная промышленность», «Топливно-энергетический комплекс», «Индустрия робототехники», «Клиническая и профилактическая медицина» и др. Для предпрофессиональной подготовки школьников на базе общеобразовательных школ открыты более 2 700 профильных и предпрофильных классов, среди них — «губернаторские инженерные классы».

В завершение стажировки участники подведут итоги, обсудят управленческие задачи и выработают рекомендации по решению проблемы кадрового дефицита в сфере образования.