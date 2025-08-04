Участники экспедиции «Вызов Арктики» на самолетах-амфибиях залетели в Челябинск

В составе экипажей — первая девушка-гидропилот в России и собака-«штурман»

Два самолета-амфибии, четыре пилота и пес-«штурман» по имени Флаперон с налетом более 200 часов — экипаж экспедиции «Вызов Арктики» посетил Челябинскую область. Цель визита — познакомиться с красотами Южного Урала, а также рассказать о перспективах авиационного туризма, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Всего в полетном плане экспедиции 25 городов Арктической зоны, Урала, Сибири и Поволжья. Экипажи — один женский, один смешанный — уже побывали в Пермской, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, в Югре, Хакасии, Красноярском и Алтайском краях. В минувшие выходные арктических путешественников встречали Челябинск и Магнитогорск. Финишируют участники в начале августа в Самаре, где находится производство самолетов Borey.

В каждом городе — дозаправка и знакомство с местными аэродромами. Везде, где принимают экипажи «Вызов Арктики», пилоты отмечают качество посадочной полосы и возможность удобной заправки, наличие инфраструктуры для прилетающих авиаторов и готовность аэродрома встречать путешественников.

«Эта экспедиция для нас — тренировочный этап, который позволяет нам не только увидеть красоты нашей необъятной страны, но и понять, что могут наши самолеты и к чему нам готовиться в следующем году во время большого путешествия по стране», — говорит один из участников, соавтор медиапроекта KD aero Константин Захаров.

В 2026 году команда планирует охватить уже 50 городов из 25 регионов, включая Чукотку, Камчатку, Курилы и Сахалин, более 50 заповедников и 10 часовых поясов в разных климатических зонах.

Первая девушка-гидропилот в России и основатель компании Borey Aircraft Наталья Дмитриева говорит, что своим примером участники проекта хотят показать, что свой самолет в России — не роскошь, а средство передвижения:

«По своим возможностям и стоимости он вполне может составить конкуренцию внедорожному автомобилю. Хранить самолет-амфибию можно хранить прямо у загородного дома, а для взлета и посадки ему достаточно участка 300-500 метров», — говорит она.