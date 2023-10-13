Участники экологического форума в Челябинске получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Этим правом можно воспользоваться при поступлении в один из московских вузов

С 19 по 20 октября в Челябинске пройдет Детский экологический форум. На Южный Урал приедут 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. Участие в мероприятии даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, рассказали организаторы форума.

На время форума школьники поделятся на 18 региональных команд. В первый день они будут разрабатывать экологические проекты на тему, которая достанется им в ходе жеребьевки. Каждый проект ребята презентуют экспертам: ученым, политикам и общественным деятелям.

На второй день запланирована научно-практическая конференция. Победители региональных, федеральных и международных экологический олимпиад расскажут о своих научных разработках.

Участие в форуме даст школьникам дополнительные баллы, которые суммируются с результатами ЕГЭ при поступлении в Российский государственный геологоразведочный университет в Москве.

«Давайте сотрудничать, учиться друг у друга и вместе строить зеленое и устойчивое будущее. Только вместе мы можем создать сильную и вдохновляющую экологическую сеть, способную привести к реальным изменениям в нашем мире», — обратился к ребятам член оргкомитета форума, ректор МГРИ Юрий Панов.