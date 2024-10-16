Участники детского экологического форума рассказали ­«Первому областному» о проектах

В ожидании награждения ребята поделились, над чем работали весь год

Проект из Челябинской области называется «Мусорное искусство».

«Цель проекта — привлечение внимания к проблемам окружающей среды и создание креативных и эстетических произведений из отходов», — рассказала участница команды.

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа создали онлайн-карту, на ней отмечены территории города, которые нуждаются в озеленении.

«Любой желающий может поучаствовать в высадке деревьев на этих территориях», — пояснила одна из авторов проекта.

Команда из Приморского края участвует в номинации «Новый Экосубботник» с проектом «Экосубботник. Новый формат».

«Мы разделяли антропогенный мусор с моря на определенные категории и считали его количество. Изучали, откуда мусор через море к нам пришел, и отправляли его дальше на переработку», — рассказал представитель команды.

В Кировской области ребята сделали экологическую тропу родного края. Этот проект ведут уже четыре года.

«Мы обучаем детей и взрослых, которые готовы просветиться в области экологии. Это очень полезная тропа, которая используется не только нами, но еще и учителями для проведения экскурсий и разных родов занятий», — рассказал Дмитрий Саламатов.

Илья из Луганска рассказал о лабиринте с бизибордами и викторинами для детей от 7 до 14 лет. Человек проходит через лабиринт и повышает свои экологические знания.

«Также будет спортивная часть, такие как многоуровневые бревна, туннель цилиндровой формы из бревен деревьев. Также будет массажная тропа, она будет из разных экологически чистых материалов: шишки, галька, сосновая кора», — пояснил Илья.