Участники СВО провели под Чебаркулем занятия с военной полицией

Прошедшие реальные бои офицеры передавали молодежи боевой опыт — от захвата диверсантов до перевязки раненых

На Чебаркульском полигоне прошли учебные сборы военной полиции Центрального военного округа. Командный состав и недавно назначенные молодые офицеры перенимали опыт участников реальных боевых действий в зоне спецоперации, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Центрального округа.



«На сборы привлекли заместителей начальников военных комендантов, начальников отделений гарнизонной и патрульной службы, офицеров, назначенных из числа наиболее подготовленных солдат. Накрыли восемь учебных мест. Мы сейчас обучаем личный состав, как правильно держать автомат, кто первый заходит, как дверь открывается. Ставим учебные растяжки, мины, условная ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — Прим. ред.) кидает учебные гранаты, отрабатывает все вводные. Получены холостые боеприпасы, учебно-имитационные гранаты», — рассказывает один из инструкторов с позывным «Оператор».

По словам Оператора, занятия по армейской тактической стрельбе боевыми патронами имеют свою особенность: продвигаясь по учебному лабиринту, бойцы меняют оружие. Начинают с пистолета, затем переключаются на автомат.

Военных полицейских обучают правильному осмотру автомобиля, осмотру здания на предмет захвата ДРГ и проверки на взрывные устройства, тактической медицине, преподают основы боя на открытых и ограниченных территориях. Заодно инструкторы показывают, какая экипировка действительно необходима для выполнения задач военной полиции.

Прошедшие сборы офицеры военной полиции должны будут передать полученный опыт подчиненным.