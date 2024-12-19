Участники боев на территории Курской области получат выплаты как бойцы СВО

Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ пересмотреть размер выплат

Владимир Путин дал поручение пересчитать выплаты всем участникам контр-террористической операции на территории Курской области и выплачивать бойцам такие же суммы, какие получают участники СВО.

На большую итоговую пресс-конференцию с президентом России обратились родные бойцов, принимающих участие в боях на территории Курской области. Близкие бойцов рассказали о том, что их мужья рискуют жизнью на передовой, но получают очень скромные выплаты, так как юридически Курская область не является зоной проведения спецоперации.

«Это наше упущение. Мы пересмотрим все выплаты. Жаль, что военное ведомство не обратило на это внимание, это их обязанность. Пересчитаем все выплаты задним числом», — заявил Владимир Путин.