Участники автопробега «Дорога к Победе» увезли из Челябинска посылку с гумпомощью военнослужащим

Столица Южного Урала стала одним из 25 городов, где остановились гости из приморья

Сегодня, 23 апреля, в Челябинске в «Саду Победы» встретили участников автопробега «Дорога к Победе», которые направляются в Донецк из Владивостока. Замглавы Тракторозаводского района Татьяна Букреева встретила их с теплым караваем, а также передала посылку с гумпомощью, чтобы они доставили ее военнослужащим, сообщили в пресс-службе администрации района.

«Вместе с уральским теплым караваем и добрыми пожеланиями Татьяна Букреева передала гостям из приморья небольшую гуманитарную посылку военнослужащим в Донецке и Луганске. Также в память об этой встрече в парке посадили небольшое дерево, пообещав обязательно встретиться возле него после нашей Победы»,— сообщили в районной администрации.

Помимо посылки из Челябинска, участники автопробега доставят военнослужащим икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре.

Участникам автопробега, среди которых преимущественно старшее поколение на более чем 250 автомобилях, предстоит преодолеть 10 тысяч километров и посетить 25 российских городов. Таким образом они решили поддержать тех, кто сейчас находится на передовой.