Участники «Акмуллинских чтений» в Миассе обсудили важность диалога культур

Впервые молодежная секция была дополнена мастер-классом по этноблогингу

Делегации из Башкортостана, Татарстана, Казахстана и Челябинской области собрала IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Акмуллинские чтения».

Представители духовенства, общественные деятели, ученые и молодежь обсудили важность диалога между культурами, выстраивания доверительных дружеских отношений и сотрудничества. Подчеркнули значимость традиционных семейных ценностей в современном обществе, особенно среди молодого поколения.

«Просветительская работа с молодежью, укрепление межнационального сотрудничества, формирование патриотизма и уважения друг к другу — это направления, которые мы должны и будем развивать», — подчеркнул в своем вступительном слове мэр Миасса Юрий Ефименко.

Главный муфтий Урала, председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской области Ринат Раев отметил тесное сотрудничество между традиционными конфессиями Южного Урала. Он также подчеркнул важность традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания молодежи.

«Единство и целостность народов, взаимопонимание, дружба и семейное благополучие — эти темы пронизывают творчество поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Особенно актуальны его произведения в современных реалиях», — отметили участники.

Участники конференции посетили Мусульманское кладбище, где возложили цветы к могиле поэта, почтив его память. Затем почетные гости посетили новую мечеть «Зулейха» и оценили красоту возведенного культурно-духовного объекта.

На секции «Литературное наследие Мифтахетдина Акмуллы» обсудили вопросы сохранения творчества поэта-просветителя для регионов. Особый интерес у молодежи вызвала секция «Путешествие в мир культур: теория и практика этноблогинга». Эта тема была поднята в рамках конференции впервые. После мастер-классов участники сразу же приступили к созданию своего первого этноблогерского контента.