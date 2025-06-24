Участникам СВО, вернувшимся с передовой, помогают с трудоустройством в Челябинской области. Что делать после обращения в районный центр занятости, рассказал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале. 

В центре занятости участникам СВО подробно расскажут о бесплатных мерах поддержки и сервисах по поиску работы, обучению и открытию своего дела. Если есть необходимость получить консультацию другого ведомства, человеку обеспечат с ним коммуникацию. Также каждому предоставляется персональный куратор, который сопровождает на всех этапах поиска работы. 

В регионе уделяется повышенное внимание адаптации к мирной жизни бойцов СВО. В первую очередь на базах муниципальных больниц открываются реабилитационные центры. Помимо этого, в регионе часто проводятся ярмарки вакансий для вернувшихся с передовой.