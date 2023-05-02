Участникам СВО предлагают бесплатное переобучение

Работодатели получат субсидии за их трудоустройство

Участники специальной военной операции (СВО) могут получить бесплатное образование или переквалифицироваться по другим специальностям. Их работодатели получат субсидии за трудоустройство. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин. Документ еще не опубликован, но информация появилась на сайте правительства РФ.

Подобной мерой могут воспользоваться и члены семей участников СВО, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий.

Оформить заявку на обучение надо на портале «Работа России». Правительство возместит затраты на обучение вузам с помощью грантов. В программе участвуют:

Институт развития профессионального образования;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы;

Томский государственный университет.

«Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство таких граждан, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных», — пояснили в правительстве.

В Челябинской области между тем уже до конца лета будет создан комплексный центр поддержки участников СВО. Военнослужащие получат в одном месте все виды помощи — от юридической до медицинской.