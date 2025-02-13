Участникам СВО и их семьям в Челябинской области помогут найти работу

В столице Южного Урала состоится ярмарка вакансий

В Челябинске 18 февраля состоится ярмарка вакансий, организованная для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщает Фонд «Защитники Отечества».

На ярмарке вакансий будут представлены 16 ведущих предприятий Челябинска, Копейска и Сосновского района, которые предложат свои вакансии соискателям. Кроме того, специалисты различных ведомств и учреждений проведут приемы и консультации для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. Участники мероприятия смогут получить консультации по интересующим их вопросам, включая меры социальной поддержки, зачисление и программы обучения в ведущих вузах региона, стажировки и обучение на предприятиях, налоговые льготы и кредитные каникулы для участников СВО, а также медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение.

На площадке будут работать представители министерства социальных отношений, министерства образования и науки Челябинской области, военного комиссариата Челябинской области, Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Межрайонной федеральной налоговой службы, филиала Сбербанка России по Челябинской области, фонда развития предпринимательства — Центр «Мой бизнес» и Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя ветеранов войн.

Для мам с детьми организуют детскую гостиную, где с малышами проведут различные творческие мастер-классы, пока родители будут общаться со специалистами. Это позволит родителям спокойно посетить все консультации и приемы, зная, что их дети находятся под присмотром и заняты интересными делами.

Для участия в мероприятии обязательно иметь при себе паспорт РФ. Подробности о времени и месте проведения ярмарки можно узнать в челябинском филиале Фонда «Защитники Отечества».