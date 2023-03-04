Участника СВО из Челябинской области наградили медалью «За отвагу»

Госнаграду вручили добровольцу из Красноармейского района

В Красноармейском районе Челябинской области рядовому Рафаэлю Якупову вручили медаль «За отвагу» за мужество, проявленное при защите Отечества в зоне проведения спецоперации. Награду доброволец получил из рук главы района Сергея Сергеева, передает газета «Маяк».

Рядовой с позывным «Феррум» участвовал в ликвидации огневой позиции противника в Шервудском лесу. Рафаэлю Якупову и другим бойцам удалось прорвать позиции врага и освободить дорогу для дальнейшего продвижения бронетехники.

Кстати, доброволец и ранее защищал Донбасс. Он выполнял боевые задачи в 2018 и 2020 годах. Сейчас он в отпуске, после которого вновь планирует отправиться на передовую.