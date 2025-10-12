Участника проекта «Герои Южного Урала» взяли на работу в Минэкономразвития области

Ержана Амержанова всегда интересовала экономика

Ветеран спецоперации и участник проекта «Герои Южного Урала» Ержан Амержанов успешно прошел первый этап стажировки программы и был принят на работу в министерство экономического развития Челябинской области на должность замначальника управления развития малого и среднего предпринимательства.

Ержан Амержанов проходил стажировку в ведомстве с лета. Он познакомился с организационным блоком, работой управления развития территорий и другими подразделениями. Недавно он был официально принят на работу в министерство и теперь курирует реализацию профильного регионального проекта, контролирует выполнение плановых показателей Центра «Мой бизнес» и Центра бизнес-инкубирования, а также участвует в донастройке действующих и разработке новых мер поддержки бизнеса.

Как признался ветеран СВО, экономика всегда его интересовала, и стажировка с последующим трудоустройством именно в Минэкономразвития стала воплощением давней цели.

«Благодарен руководству страны, области и министерства за предоставленный шанс проявить себя в новом направлении. Особенно хотелось бы отметить профессионализм коллег и их умение создавать комфортную рабочую атмосферу. Уверен, при поддержке грамотных наставников смогу внести свой вклад в развитие Челябинской области»,— поделился Ержан Амержанов.

Глава ведомства Марина Клочкова пожелала новому сотруднику успехов и отметила, что в дальнейшем ждет от него эффективных предложений по развитию сектора малого и среднего бизнеса в регионе.

Тем временем участники программы «Герои Южного Урала» приступили к изучению экономики и финансов на втором модуле.