Участник СВО приехал с передовой, чтобы спеть в Челябинске

Ильдар Нугманов служит за ленточкой с 2022 года



Накануне Дня защитника Отечества рассказываем об еще одном участнике концерта «Свои песни» (12+), который можно будет посмотреть на ресурсах Минкульта с 23 февраля.

Сегодня наш герой — участник специальной военной операции Ильдар Нугманов. Ильдар родом из Казани. В настоящий момент является действующим бойцом СВО. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия». Для участия в записи телеконцерта «Свои песни» Ильдар прибыл прямиком из зоны военных действий.

«Настрой у меня всегда самый боевой. Самое главное для меня — помочь нашей стране, нашим боевым подразделениям. Очень хочу, чтобы военные действия быстрее завершились. Поэтому делаю все от меня зависящее, чтобы это произошло как можно скорее. Мечтаю, чтобы наши дети не увидели тех ужасов, которые приносит война. Поэтому сам не мог оставаться в стороне. В зоне СВО с первых дней. Выполняю боевые задачи», — рассказывает Ильдар Нугманов.

На линии боевого соприкосновения Ильдар Нугманов оказался в 2022 году. Заходил в зону СВО в составе татарского именного батальона «Алга». Выполнял обязанности связиста роты. Сейчас служит в 400-м артиллерийском полку в должности командира отделения.





«Наши российские бойцы в зоне СВО — это одна большая семья. Каждый старается поддерживать боевых товарищей, помогать и словом, и делом. Если я вижу, что кто-то из ребят замкнулся, что у него какие-то проблемы, я сразу разбираюсь с этим. Может человеку просто надо выговориться. Часто это очень сильно помогает. Слово лечит», — размышляет Ильдар Нугманов.

«Для нас на передовой каждая весточка из мирной жизни становится настоящим подарком. Когда волонтеры привозят письма, ощущаешь поддержку всего народа нашей огромной страны. Это дорогого стоит. Когда читаешь письмо какого-нибудь маленького мальчика, написанное корявым детским почерком, каждое слово проникает прямо в душу», — вспоминает Ильдар Нугманов.

Вокруг рвутся снаряды, налетают стаи дронов, а бойцов согревает мысль о тех ребятах, которые живут мирной жизнью, ходят в школу, пишут письма, делают своими руками игрушки. На линии боевого соприкосновения особенно популярны Чебурашки. Смешные зверьки всех видов и размеров буквально заполонили биваки бойцов.





«Я лично очень бережно отношусь к таким вещам. Детские письма никто никогда не выбросит. Письмо, рисунок, игрушка — это как что-то святое. Самодельные детские игрушки мы на бронежилеты вешаем. Своего рода талисман. У меня тоже есть такой», — делится Ильдар Нугманов.

Один из товарищей Ильдара находился на реабилитации и решил найти мальчика, от которого получил письмо. Поисковая работа завершилась успехом. Боец купил подарок и пришел в школу, в гости к парнишке. Эмоции зашкаливали у всех: и у детей, и у военных, и у учителей. Рыдал каждый.

Несмотря на сложную боевую обстановку вокруг, Ильдар старается находить время для музыки и песен. На день артиллерии Ильдар Нугманов проводил концерт вместе с фронтовой творческой бригадой из Челябинской области. Так и познакомились, так наладился контакт.

«Мы стараемся хотя бы раз в неделю делать в подразделении небольшие концерты. Повод найти не сложно. Бывает награждение какое-то или праздник профессиональный. У нас уже есть своя команда, придумываем программу, собираем номера. Стараемся развеселить бойцов, разбавить армейский быт хорошей песней», — объясняет Ильдар Нугманов.

После участия в записи телеконцерта «Свои песни» Ильдар Нугманов вновь приступил к службе в артиллерийском полку.





Чем будет заниматься в мирной жизни Ильдар Нугманов ещё не думал. Здесь его ждут родители, сестра, вся большая семья. Сейчас для Ильдара главное — быстро и качественно выполнять все боевые задачи, чтобы как можно скорее добиться такой желанной победы. Наша победа уже близка, сомнений нет. А мы сможем увидеть Ильдара Нугманова в телеконцерте «Свои песни» 23 февраля.