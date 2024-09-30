Участник СВО из Миасса получил компенсацию за подтопление своей квартиры

Для этого ему пришлось обращаться в Генпрокуратуру

Кадровый военный, участник СВО из Миасса около года просил управляющую компанию дома отремонтировать текущую крышу. Когда терпение жильца было исчерпано, он обратился в генпрокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства управляющая компания выполнила ремонт и выплатила мужчине денежную компенсацию за порчу имущества, сообщает управление Генпрокуратуры России по УрФО.

«Мужчине принадлежит квартира на последнем этаже многоквартирного дома. С августа 2023‑го по июль 2024 года квартиру четыре раза топило. Хозяин квартиры обращался в управляющую компанию, однако мер к проведению ремонта кровли не принято», — рассказали в прокуратуре.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, пострадавший обратился в прокуратуру. Директору управляющей компании было внесено представление.

После этого коммунальщики провели ремонт крыши, а также межпанельных швов и железобетонных лотков. Кроме того, управляющая компания компенсировала ущерб, причиненный военнослужащему.

Сотрудники управляющей компании привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.