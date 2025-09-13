Участник СВО из Челябинской области женился, обнял дочек и пошел голосовать

Мужчина демобилизовался после ранения и устраивает мирную жизнь

Житель Долгодеревенского Денис Телицын полгода назад демобилизовался после участия в специальной военной операции. За ленточку он отправился добровольцем в феврале 2024 года. Боевого опыта у него не было. Просто в какой-то момент пришло понимание, что много друзей несут службу и отставать от них не по-мужски.

По распределению он попал в штурмовики. Признает, что, с опытом срочной службы было бы легче. Но получилось так, как получилось. Считает, что выйти из сложных ситуаций порой помогало только везение.

Денис служил в Запорожье, одним из первых при освобождении входил в село Крынки Херсонской области. Был несколько раз ранен.

Во время лечения в госпитале Пскова он познакомился с Дарьей, которая стала его избранницей. В дальнейшем по состоянию здоровья Дениса демобилизовали. На родину в Челябинскую область мужчина вернулся с любимой женщиной. Через неделю после демобилизации у них родились дочки-близняшки Александра и София.





Полугодовалые девочки на свадьбе родителей успокоились только под марш Мендельсона. Пока мама и папа говорили заветное «да» и обменивались кольцами, малышки были в заботливых руках бабушек Татьян.

Мама невесты также из Пскова. Она уважает выбор дочери, хоть и жаль, конечно, отпускать ее за тысячи километров. Челябинскую область Татьяна открыла для себя совсем недавно. Больше всего ее поразили березы. Говорит, что в их краях эти деревья встречаются редко. А в Челябинской области кругом березовые рощи и леса.

После церемонии бракосочетания Денис с молодой женой отправился голосовать на избирательный участок, который находится в Долгодеревенской школе.

«Ведь все должны участвовать в выборах», — уверен мужчина.





Молодожены съездили к новому памятнику участникам СВО на берегу реки Зюзелги. Там они почтили память сослуживцев Дениса и возложили цветы.





Участник боевых действий сейчас налаживает мирную жизнь. Воспитывает дочек, обустраивает дом в пригороде Челябинска и пробует вести небольшой бизнес.