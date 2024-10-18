Участник СВО из Челябинска выступает на турнире «Герои нашего времени» в Уфе

Турнир — одно из мероприятий Международного спортивного форума

Челябинец Сергей Недовизин год назад вернулся со специальной военной операции. Увлекся армрестлингом настолько, что стал чемпионом областных соревнований.

Сергей принимает участие в турнире «Герои нашего времени» в Уфе. Турнир ветеранов СВО «Герои нашего времени» проходит 17 и 18 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Ключевым мероприятием форума стало заседание совета, которое провел президент России Владимир Путин. На совете обсуждали значение негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта.

С основным докладом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавлявший рабочую группу по подготовке заседания совета. Он предложил ввести учет негосударственных организаций, вовлекать их в стратегические проекты, усовершенствовать нормы и правила, установить меры поддержки, определить важнейшие виды спорта.

Президент России 17 октября встретился с участниками соревнований для ветеранов СВО «Герои нашего времени». Президент выразил уверенность, что для многих участников турнира настанет новая жизнь.

«А мы для этого сделаем все возможное», — сказал Владимир Путин.