Владимир Забегаев — один из руководителей областного Союза ветеранов СВО. После тяжелого ранения в Донбассе получил инвалидность, сейчас занимается общественной работой.
Встреча Владимира с врио мэра произошла в музее ВМФ во время патриотического мероприятия. Там участник получил предложение, от которого не смог отказаться.
Алексей Лошкин предложил Владимиру вместе на уровне администрации заниматься адаптацией и социализацией ветеранов СВО, помогать им с трудоустройством, делать доступной среду для инвалидов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Да, я готов», — ответил Владимир.