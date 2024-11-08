Участник СВО будет работать в команде врио мэра Челябинска

Владимир Забегаев займется решением вопросов участников СВО и инвалидов

Владимир Забегаев — один из руководителей областного Союза ветеранов СВО. После тяжелого ранения в Донбассе получил инвалидность, сейчас занимается общественной работой.

Встреча Владимира с врио мэра произошла в музее ВМФ во время патриотического мероприятия. Там участник получил предложение, от которого не смог отказаться.

Алексей Лошкин предложил Владимиру вместе на уровне администрации заниматься адаптацией и социализацией ветеранов СВО, помогать им с трудоустройством, делать доступной среду для инвалидов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Да, я готов», — ответил Владимир.