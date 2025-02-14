Участник СВО Алексей Рожков выступит в концерте ко Дню защитника Отечества

В Челябинске идет запись номеров для «Своих песен»



Полная версия телеконцерта «Свои песни» выйдет 23 февраля. Главными героями съемочного процесса стали участники специальной военной операции и члены их семей. Мы начинаем подробное знакомство наших читателей с участниками уникального проекта.

Первый наш герой — ветеран СВО, гвардии сержант Алексей Рожков. Командиром отделения в составе своей бригады Алексей Рожков в числе первых вышел на линию боевого соприкосновения с противником. Принимал участие в самых сложных операциях, штурмовал Мариуполь. В городе Бердянске попал под ракетно-бомбовый удар и получил тяжелые ранения. В сентябре 2023 года уволен в запас по состоянию здоровья.

«Мы выросли на историях мужчин, которые прошли Афганистан, первую и вторую Чеченские кампании. Мы всегда чтили память предков, участников Великой Отечественной войны. Мои прадеды воевали, один из них дошел до Берлин», — рассказывает Алексей Рожков.

Алексей вырос в Ставропольском крае, вокруг было много живых участников боевых конфликтов. Их пример вдохновлял, их рассказы помогли воспитать мужественного человека. На груди у Алексея Рожкова медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За службу на Северном Кавказе», «Ветеран боевых действий» и другие.

«Когда началась специальная военная операция, сомнений не было. Конечно же, я должен был оказаться там. А когда увидел, своими глазами, что происходит в Мариуполе, в других городах, только укрепился в правильности своего решения», — делится Алексей.

Долгое восстановление после ранения сменилось поиском своего места в мирной жизни. Теперь Алексей Рожков сотрудничает с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества», проводит уроки мужества в школах и вузах, участвует в спортивных состязаниях ветеранов СВО, развивает паралимпийское движение в регионе.





«Мне нравится общаться с молодежью, со школьниками. Решил, что принесу больше пользы, если начну проводить уроки мужества. На встречах рассказываю ребятам о своем боевом опыте, показываю макеты вооружения, делюсь знаниями о беспилотных летательных системах. Я каждый раз вижу, как у ребят загораются глаза, как увлеченно они ловят каждое слово. Приятно, что у нас растут такие дети», — говорит Алексей Рожков.

С каким номером Алексей Рожков выступит в концерте «Свои песни» можно узнать 23 февраля. Трансляция концерта запланирована в ВК-сообществах Министерства культуры Челябинской области и Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий.





Запись полной версии концерта будет доступна в тех же сообществах и после 23 февраля.

Возрастное ограничение 12+

