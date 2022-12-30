Участник спецоперации ответил на письмо студентки из Катав‑Ивановска

Солдат попросил девушку хорошо учиться

Студентка Катав-Ивановского индустриального техникума Елизавета Рязанова получила неожиданный ответ на свое «письмо неизвестному солдату». Осенью девушка написала послание участникам специальной военной операции. В конце декабря «неизвестный солдат» ответил ей в мессенджере, сообщает газета Катав-Ивановского района «Авангард».



Елизавета и другие студенты осенью писали письма, чтобы поддержать российских военнослужащих в зоне СВО.





«Военное положение коснулось всех, и тебя в особенности, как и всех мобилизованных. На тебе лежит ответственность — защищать Родину», — написала девушка и пожелала незнакомому адресату вернуться домой живым, здоровым и с победой.

В конце послания Елизавета указала свой номер телефона и на днях неожиданно получила ответ с передовой.

«Здравствуй. Я тот неизвестный солдат, который получил твое письмо. Спасибо большое», — написал ей в мессенджере незнакомый.

Боец рассказал, что сам он из Свердловской области, и поинтересовался успехами девушки в учебе.

«Учитесь там хорошо, а мы здесь на отлично будем работать», — пообещал военный.