Студентка Катав-Ивановского индустриального техникума Елизавета Рязанова получила неожиданный ответ на свое «письмо неизвестному солдату». Осенью девушка написала послание участникам специальной военной операции. В конце декабря «неизвестный солдат» ответил ей в мессенджере, сообщает газета Катав-Ивановского района «Авангард».
Елизавета и другие студенты осенью писали письма, чтобы поддержать российских военнослужащих в зоне СВО.
«Военное положение коснулось всех, и тебя в особенности, как и всех мобилизованных. На тебе лежит ответственность — защищать Родину», — написала девушка и пожелала незнакомому адресату вернуться домой живым, здоровым и с победой.
В конце послания Елизавета указала свой номер телефона и на днях неожиданно получила ответ с передовой.
«Здравствуй. Я тот неизвестный солдат, который получил твое письмо. Спасибо большое», — написал ей в мессенджере незнакомый.
«Учитесь там хорошо, а мы здесь на отлично будем работать», — пообещал военный.