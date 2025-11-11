Участник программы «Герои Южного Урала» вникает в благоустройство Челябинска

Алексей Богдан проходит стажировку в администрации Тракторозаводского района

Участник спецоперации, а ныне стажер программы «Герои Южного Урала» Алексей Богдан осваивает азы муниципального управления в администрации Тракторозаводского района Челябинска. Его наставником стала человек, который знает его со студенческой скамьи — глава администрации Татьяна Букреева. Почти десять лет назад она была его преподавателем в колледже, где Алексей учился в кадетском классе. А теперь помогает освоить новую профессию.

Объезд объектов: от набережной до парков

В практический модуль стажировки Алексея вошло знакомство с ключевыми объектами благоустройства Тракторозаводского района. Вместе с главой администрации он посетил набережную Чурилово, благоустройство которой проходило по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» и завершилось летом 2025 года.

«В этом году здесь мы укрепили береговую линию сваями, завезли скальный грунт, чтобы набережная никуда не „уплыла“. Общая площадь благоустройства — 42 тысячи квадратных метров, высажено более 100 видов деревьев», — пояснила Татьяна Букреева.





Она отметила, что подрядчик уже готовит территорию к зиме: будет демонтировать часть качелей и биотуалеты, а дорожки будут чистить от снега и наледи.

Следующей точкой маршрута стал парк Дружбы. Здесь Алексей узнал, что зимой велодорожки парка превращаются в освещенную лыжную трассу протяженностью 900 метров, которую готовит и обслуживает специальный подрядчик. Кроме того, в парке ежегодно устанавливается ледовый городок, тема которого выбирается по итогам голосования жителей.





«Наша основная задача — чтобы в парках и скверах не было травмоопасных участков. За подрядчиком ведется строгий контроль, а администрация ежедневно объезжает территории», — подчеркнула Татьяна Александровна.

В Молодежном сквере стажеру показали новую аллею, высаженную семьями участников СВО в этом году. Она посвящена участникам специальной военной операции. Как отметила Татьяна Букреева, в районе много желающих высаживать такие памятные аллеи, и администрация всегда идет навстречу, определяя для этого подходящие места.





Техника на страже чистоты

Кстати, в этом сквере, одном из немногих, есть площадка для выгула и дрессировки собак.

Особое внимание в муниципальной службе уделяется подготовке к зимнему сезону. Алексей Богдан в ходе объездов городских объектов узнал, что поддерживать порядок в Тракторозаводском районе помогает специализированная техника, переданная муниципалитету в прошлом году по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«В прошлом году, когда мы получили эту технику, это была очень большая помощь для района. Благодаря дополнительным 10 единицам техники мы могли работать на заявки жителей более эффективно. Силы подрядчика плюс наша техника — практически у нас за прошедшую зиму не было жалоб на очистку территории», — отметила Татьяна Букреева.

Глава администрации подчеркнула, что в этом году район полностью укомплектован необходимой техникой и кадрами для зимней уборки.

Особая миссия

Помимо изучения хозяйственной деятельности, важной частью стажировки для Алексея стала работа с жителями, особенно с семьями мобилизованных. Участвуя в личных приемах и мероприятиях, он лично общался с матерями участников СВО.





«Для них Алексей — не просто представитель власти. Они видят в нем своего сына, который тоже был за ленточкой, знает, как сегодня сложно, если тебя не поддерживают. Он с жителями общается лично и старается ответить на все их вопросы», — рассказала Татьяна Букреева.

Такое общение, по словам наставника, ценно с обеих сторон: матери находят в молодом человеке понимание и поддержку, а для самого Алексея это важный опыт человеческого участия и социальной работы.

Подвиг, достойный уважения

Алексей Богдан — настоящий герой. После окончания колледжа в 2020 году он подписал контракт и отправился на службу, а затем добровольцем уехал в зону специальной военной операции. Там он был ранен.

«После успешного штурма одного из поселков мы взяли пленных и вернулись для удержания позиции. Когда прилетел вражеский снаряд и влетел в блиндаж, я находился там со своими товарищами, которые были без брони. Я принял решение быстро выходить и в этот момент получил ранение, но успел закрыть собой проход», — рассказывает Алексей.

Этот поступок характеризует Алексея как человека, для которого слова «спасать других, а потом себя» стали жизненным принципом, привитым еще во время учебы в подразделении МЧС в колледже.

Идет по жизни смело

Отношения между наставником и стажером давно переросли формальные рамки. Татьяна Букреева с теплотой и материнской гордостью отзывается о своем подопечном.





«Алексей для меня — это не просто участие в проекте. Он — как ребенок, которого, так скажем, я веду по жизни. Когда я узнала Алексея, он еще был совсем молодым, студентом, и все это время я наблюдала, как он превращается в мужчину, теперь уже защитника. Я уже чувствую его сильное плечо и наблюдаю за ним с какой-то, материнской любовью — больше, чем как чиновник, как глава администрации», — поделилась Татьяна Букреева.

Глава района подчеркивает, что гордится его выбором и поступками.

«Он мне дорог именно как парень, который выбрал сам непростой путь в своей жизни, и он по этому пути шагает смело. Его поступки заслуживают только гордости и уважения. Я, конечно, им горжусь и очень рада, что программа „Герои Южного Урала“ так свела нас снова вместе, и теперь я думаю, что это уже навсегда», — заключает руководитель.

Программа «Герои Южного Урала», реализуемая при поддержке губернатора Алексея Текслера, не просто дает новую профессию. Она помогает героям, вернувшимся с фронта, найти своё место в мирной жизни, применяя боевые качества — дисциплину, ответственность и умение работать в команде — для развития своих родных городов.