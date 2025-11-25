Участник программы «Герои Южного Урала» устроился на работу в Минэкономразвития

Ему уже доверено кураторство важных проектов и институтов развития

Ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» занял пост в Минэкономразвития Челябинской области. Ержан Амержанов стал заместителем начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

До прихода в министерство Ержан прошел серьезный путь. Подполковник, начальник штаба танкового полка, он участвовал в специальной военной операции с февраля 2022 года. Был тяжело ранен. Ержан награжден медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего. После реабилитации активно занимался патриотическим воспитанием молодежи.

После первого образовательного модуля Ержан начал стажировку в министерстве. Коллеги говорят, что благодаря армейской выучке и дисциплине он быстро влился в команду, ему уже доверили курировать реализацию регионального проекта. Также ветеран СВО участвует в разработке новых мер поддержки для бизнеса и контролирует работу институтов развития — центров «Мой бизнес» и бизнес-инкубирования.

Сам Ержан Амержанов отмечает, что всегда интересовался экономикой и рад возможности реализовать себя в этой сфере.

Его пример показывает, как опыт военной службы находит применение в решении задач развития региона, а программа «Герои Южного Урала», инициатором которой был губернатор Челябинской области Алексей Текслер, демонстрирует эффективность интеграции профессионального опыта военнослужащих в гражданскую службу.