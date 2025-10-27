Участник программы «Герои Южного Урала» работал на площадке мужества в Трехгорном

Марсель Салахов провел для четвероклассников мастер-класс по волонтерству

В Трехгорном состоялась необычная акция «Давай с нами!», где школьники смогли познакомиться с волонтерской деятельностью, передает сайт правительства Челябинской области. Учащиеся четвертых классов плели маскировочные сети для бойцов, мастерили экокормушки и осваивали раздельный сбор отходов.

Инициаторами проекта выступили волонтеры предприятия и местного Добро.Центра. Историко-культурный центр на один день превратился в настоящую школу добрых дел, где вместо обычных уроков проходили мастер-классы по различным направлениям волонтерства.

Глава города Данил Громенко помогал детям плести маскировочную сеть.

«Один человек делал бы такую сеть два дня, а мы справились за пару часов. Но главное даже не результат, а то, как горели глаза у детей. Они почувствовали, что делают важное дело», — поделился Данил Громенко.

Особое внимание привлекла площадка мужества, где ветеран СВО Марсель Салахов — участник кадровой программы «Герои Южного Урала» — и его коллега Артем Наруков показывали детям военные экспонаты и рассказывали о товариществе и взаимовыручке. Школьники с большим интересом слушали ветеранов, а затем создавали открытки для бойцов, которые вместе с маскировочными сетями отправятся в зону СВО.

«Когда взрослые и дети делают одно дело, между ними рождается настоящее понимание. Мы все разного возраста и профессий, но нас объединяет желание помогать», — отметил глава города.

Акция «Давай с нами!» стала частью серии добрых дел в образовательных учреждениях Трехгорного. Волонтеры также организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и акцию в поддержку приютов для животных «Пушистый Атом».