Участник программы «Герои Южного Урала» приступил к стажировке в Минсельхозе Челябинской области

Ветеран СВО из Кунашакского района Рифат Мусалов встретился с наставником





Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин провел первую встречу с участником программы «Герои Южного Урала», заместителем главы Кунашакского муниципального округа Рифатом Мусаловым.

На встрече в Минсельхозе Челябинской области обсудили вопросы развития муниципалитета, в частности, оказания господдержки предприятиям АПК и поддержки комплексного развития сельских территорий. Акцент в беседе был сделан на эффективном использовании отраслевых государственных программ в повышении объема производства и качества сельскохозяйственной продукции, в дальнейшем развитии социальной сферы и благоустройства муниципалитета.

Собеседники запланировали ряд дальнейших встреч и совместных мероприятий, которые будут способствовать адаптации участника СВО к работе на руководящей должности.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера по аналогии с федеральным проектом «Время Героев». В ней принимают участие 60 участников СВО (еще 19 человек — в резерве). Планируется, что за год они пройдут профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление», после чего смогут занять посты в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.

Добавим, участники кадровой программы уже проходят стажировки в региональных министерствах — спорта, молодежи, экономического развития. Наставником ветерана СВО Никиты Болоченцева стал зампред правительства Юрий Кузнецов.