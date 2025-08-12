Участник программы «Герои Южного Урала» посетил объекты программы «Большой ремонт 74»

Бывший морской пехотинец стажируется в министерстве ЖКХ

Один из участников кадровой программы «Герои Южного Урала», бывший морской пехотинец Александр Горбунов проходит стажировку в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области под руководством главы ведомства Людмилы Алпатовой.

Такое направление выбрано неслучайно: до СВО морской пехотинец работал в сфере ЖКХ, возглавлял управляющую компанию и занимал должность главного инженера водоканала. Александр готов поделиться своими идеями и опытом, а также получить новые знания, чтобы после «Героев Южного Урала» стать настоящим управленцем.

Он получил возможность узнать больше о главных направлениях работы ведомства и лично посетить объекты в рамках программы «Большой ремонт 74». Первый выезд в «поля» для Александра состоялся в Златоуст, где он вместе с главой города Олегом Решетниковым проинспектировал ход работ по капитальному ремонту и полной замене канализационного коллектора.

Объект в Златоусте расположен в районе метзавода, однако играет важную роль для всей городской инфраструктуры. Основное внимание уделено качеству используемых материалов: устанавливаются специальные трубы диаметром 1 200 мм, оснащенные усиленным изолирующим покрытием и внутренним бетонным армированным слоем. Благодаря этому они прослужат, по оценкам специалистов, более 50 лет.

«Износ инженерных сетей в регионе у нас очень высок, и из-за этого, конечно, большой интерес проявляю к модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На объекте видно, что работа кипит, все ответственно относятся. Очень приятно это видеть на самом деле», — прокомментировал Александр Горбунов.

Добавим, также в рамках стажировки он намерен уделить созданию критериев оценки эффективности управляющих компаний, а также вопросам организации мероприятий по сплочению сотрудников.