Участник программы «Герои Южного Урала» оценил капремонт коллектора в Златоусте

Бывший морской пехотинец проходит стажировку в МинЖКХ



Участник кадровой программы «Герои Южного Урала» Александр Горбунов стажируется в министерстве ЖКХ Челябинской области. 1 августа он проверил ход капремонта канализационного коллектора в Златоусте. Работы на объекте ведутся по программе «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Алексеем Текслером.

Александр Горбунов, имеющий опыт работы в сфере ЖКХ, выбрал стажировку в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, чтобы продолжить свою карьеру и обучиться новым методам управления.

«Я работал управляющим, занимал руководящие должности, поэтому мне интересно развивать свои навыки и помогать жителям в дальнейшем», — поделился Александр Горбунов.

Участник кадровой программы посетил объекты, где проводятся работы по капремонту. Он отметил, что работа быстро движется, и выразил удовлетворение тем, как ответственно подходят к делу все участники процесса.





«Видно, что люди заинтересованы в результате, это очень приятно», — добавил ветеран СВО.

Александр, ранее служивший в морской пехоте, рассказал, что во время службы он приобрел такие качества, как настойчивость и целеустремленность. Теперь это помогает ему в работе.

«Морская пехота учит: где мы, там и победа. Я верю, что эти принципы помогут мне в дальнейшей деятельности», — подчеркнул он.

Участник программы «Герои Южного Урала» сейчас вникает в вопросы местного самоуправления и управления на уровне региона. Александр Горбунов отметил, что особое внимание в сфере ЖКХ следует уделить управляющим компаниям, которые непосредственно взаимодействуют с жителями.

«Чем больше контакт с человеком, тем больше информации о проблемах, и, следовательно, тем эффективнее их решение», — заключил он.

Напомним, программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера. В ней принимают участие 60 участников СВО. Ее цель — подготовка квалифицированных руководителей из числа ветеранов СВО для работы в органах власти.