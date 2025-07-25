Участник программы «Герои Южного Урала» начинает стажировку в областном правительстве

Наставником Никиты Болоченцева стал зампред правительства Юрий Кузнецов

В Челябинской области продолжается реализация программы «Герои Южного Урала». Один из участников программы — Никита Болоченцев пройдет стажировку в правительстве региона. Сегодня состоялась его личная встреча с наставником, зампредом правительства Юрием Кузнецовым.

Боец рассказал, что получает образование и уже трудоустроился, а также поделился мнением о первом модуле обучения, который прошел в начале июля.

«Программа была серьезно организована, много нового узнал. На лекциях отвечали на наши вопросы, предлагали варианты дальнейшего развития программы. Первый модуль был довольно насыщенным, в первую очередь это все-таки адаптация. Очень приятно чувствовать поддержку не только на федеральном уровне, но и на региональном, что о тебе думают, предоставляют возможность получить образование, построить заново карьеру, разумеется, если ты будешь сам к этому готов, будешь стремиться», — поделился Никита Болоченцев.

Юрий Кузнецов сообщил, что был в числе организаторов программы «Герои Южного Урала», в ней постарались предусмотреть все самое необходимое, но готовы обсуждать предложения участников:

«Для проведения обучения мы пригласили лучших лекторов и специалистов, чтобы они перед вами выступили. Губернатор Алексей Леонидович Текслер сам принял участие в первом дне программы, было живое общение. Впереди второй модуль в октябре. Будем регулярно встречаться, и если вдруг будут предложения по расширению программы — предлагайте, будем все обсуждать».

Напомним, программа «Герои Южного Урала» разработана по инициативе губернатора Алексея Текслера по аналогии с федеральным проектом «Время Героев». В ней принимают участие 60 участников СВО (еще 19 человек — в резерве). Планируется, что за год они пройдут профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление», после чего смогут занять посты в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.

Добавим, участники кадровой программы уже проходят стажировки в региональных министерствах — спорта, молодежи, экономического развития.