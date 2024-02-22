Участковый вынес на руках пожилую женщину из горящего дома в Еткульском районе

Руководство полиции поощрит мужчину за оперативную помощь

В поселке Белоносово Еткульского района вечером загорелись баня, хозяйственные постройки и дом. О пожаре в дежурную часть районного отдела МВД России сообщила местная жительница. Участковый, который был в то время неподалеку, на руках вынес из горящего дома пожилую женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Старший участковый уполномоченный полиции капитан полиции Эльвин Коджаев увидел в частном секторе дым и огонь. Мужчина, оказавшись на месте происшествия раньше пожарной службы, вместе с жителем поселка помог жильцам горящего дома — 89-летней женщине и ее дочери.

«Участковый уполномоченный, не раздумывая, бросился в горящий дом и помог выбраться двум женщинам. Вместе с неравнодушным гражданином, рискуя собственными жизнями, на руках они вынесли бабушку, которая по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться. Жители пострадавшего дома поблагодарили полицейского за оказанную помощь»,— поясняют в ведомстве.

Руководство областного ГУ МВД поощрит полицейского за оперативные действия и помощь гражданам.