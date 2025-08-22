Участковый из Кыштыма дождливой ночью спас на дороге женщину с пробитым колесом

Он оказался единственным, кто откликнулся на призыв о помощи



Поздно вечером 19 августа челябинская автоледи возвращалась из Екатеринбурга и залетела в яму на переезде в Кыштыме.

«Пробила колесо, еле докатилась до Тайгинки. Встала на остановке возле карьера. Дождь, темень, и я одна. Запаска есть, но сил и умения с ней справиться нет. Проезжающих машин мало. Не останавливаются», — рассказала в соцсетях женщина о своем приключении.

Наконец один из проезжающих автомобилей замигал поворотником и начал тормозить. За рулем подъехавшей «Нивы» был мужчина, в салоне с ним находился мальчик.

«Вечером с ребенком ехали домой из магазина. По дороге увидели, что машина стоит, голосует. На обочине автомобиль, аварийка включена, и человек рукой махнул. Остановились спросить, что случилось», — так потом описывал происходящее Иван Иванов из Кыштыма.

Водитель быстро оценил ситуацию. Надо было найти домкрат для тяжелой машины. В поисках инструмента приехали к дому автоледи. При свете женщина узнала спасителя — совсем недавно он обращался к ней в качестве сотрудника полиции.

Иван Иванов работает участковым уполномоченным. В его ведении находятся поселки Калиновый, Тайгинка, Увильды, Лесное озеро. По работе часто приходится общаться с людьми. В тот момент он был не на службе, но чисто по-человечески не мог проехать мимо голосующего ночью в дождь человека. Спасательная операция заняла минут 40.

«Я от всей души выражаю благодарность человеку, не проехавшему мимо в ночи и в непогоду мимо нуждающегося в помощи! Возился в грязи, в дождь с моими тяжеленными колесами. Иван, вы Человек с большой буквы. Настоящий мужчина!», — написала в соцсетях женщина.

Участковый не считает случившееся геройством. Он и раньше останавливался и помогал водителям вытащить машину из снега или из кювета. Тем не менее хорошая история вызвала большой резонанс в соцсетях Кыштыма.

Благодарим пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области за содействие в подготовке материала.