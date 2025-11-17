Участковых полицейских чествуют в Челябинской области 17 ноября

Правоохранителям этого подразделения важно иметь не только профессиональные знания

Сегодня, 17 ноября, в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. Ежедневно они выполняют множество задач: обходят вверенные им участки, принимают граждан, пресекают и раскрывают нарушения и преступления, проводят профилактическую работу с рядом лиц. И это только часть их обязанностей.

«Ваша служба требует не только профессиональных знаний, но и психологических навыков, умения найти индивидуальный подход к человеку в любой, даже самой непростой ситуации. Во многом именно поэтому одно из ведущих направлений в работе полиции принадлежит участковым уполномоченным»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поздравил участковых с праздником и пожелал им дальнейшей успешной работы. Отдельно он поздравил ветеранов службы, которые передают опыт молодым коллегам и, даже находясь на заслуженном отдыхе, ведут активную общественную работу.

В этом году служба участковых уполномоченных отмечает 102‑летие со дня образования. В 1923 году 17 ноября Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Эту дату и взяли для учреждения профессионального праздника.

Более чем за вековую историю служба меняла и название, и подчиненность. Но одно оставалось и остается неизменным — работа по обеспечению правопорядка на закрепленной территории.