Участки федеральной трассы в Курганской области закроют из-за паводка 30 апреля

Ограничения временные

В Курганской области в связи с резким повышением уровня паводковых вод 30 апреля закроют участки федеральной трассы Р-254 «Иртыш». ГИБДД Челябинской области призвала водителей отказаться от поездок в или через соседний регион по автодороге.

Участки с 260 по 278 километр трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск и с 0 по 86 километр трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к городу Тюмень будут закрыты с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

Ограничения касаются грузовиков, перевозящих тяжелый или крупногабаритный груз.

«Время введения и окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий»,— уточнили в ведомстве.