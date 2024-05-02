Участки федеральной трассы закроют в Курганской области из‑за большой воды

С поездками в соседнюю область лучше повременить

Сегодня, 2 мая, в Курганской области из-за резкого повышения уровня паводковых вод на двух участках трассы Р‑254 «Иртыш» ограничат движение грузового транспорта. В пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области рекомендовали водителям отказаться от поездок в этом направлении.

С 7 часов утра до 11:00, а также с 16:00 до 21:00 будут введены ограничения на участках с 0 по 86‑й километр трассы Р‑254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — подъезд к городу Тюмени и с 260‑го по 278‑й километр автодороги Р‑254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

Время введения и окончания ограничений может измениться.