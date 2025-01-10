Участие казаков в патриотическом воспитании молодежи Алексей Текслер обсудил с новым атаманом

Также обсуждались вопросы взаимодействия правительства Челябинской области и казачества на территории региона

Взаимодействие южноуральского правительства и Оренбургского войскового казачьего общества и отделов на территории Челябинской области обсудили на встрече губернатор Алексей Текслер и атаман Игорь Цыганов, сообщает пресс-служба правительства.



Губернатор поздравил Игоря Цыганова с избранием на Круге атаманом, отметив значимость для региона, что его представитель теперь возглавляет казаков на территории Челябинской, Свердловской и Курганской областей и Республики Башкортостан.

Между Челябинской областью и войсковым казачьим обществом налажено сотрудничество в самых разных сферах. Так, правительство области совместно с казаками организуют сбор и отправку гуманитарной помощи в новые регионы России.

В разговоре с Игорем Цыгановым Алексей Текслер отметил героизм челябинского казачества при выполнении задач СВО.



«С начала специальной военной операции в ней приняли участие 347 казаков (из второго казачьего военного отдела и из четвертого казачьего реестрового отдела). Государственными наградами награждены 80 казаков. Мы гордимся нашими земляками», — отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области действует 20 соглашений о взаимодействии между окружными казачьими обществами и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе.

«Считаю очень важным направлением привлечение казаков к охране общественного порядка на всей территории Челябинской области. В этом году для оказания содействия органам внутренних дел в ходе проведения мероприятий с массовым пребыванием людей привлекали 13 добровольных народных дружин из числа членов казачьих реестровых обществ. Выделяем финансовые средства для поощрения дружинников. Мы будем и далее поддерживать это направление. Также продолжим стимулировать казаков, принимающих участие в охране государственной границы», — пояснил Алексей Текслер.

На встрече также обсуждался широкий круг вопросов, связанных с участием казачества в патриотическом воспитании детей и подростков, в подготовке допризывной молодежи, содействием в организации казачьих классов и групп в детских садах.