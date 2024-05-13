Учащиеся челябинской гимназии № 80 отметили День чести

Выпускникам вручили долгожданные дипломы

Сегодня, 13 мая, во Дворце детского творчества Советского района Челябинска прошло традиционное для гимназии № 80 мероприятие — День чести. На празднике наградили ученицу 10 класса Алину Габбасову, которая отдала стипендию губернатора Челябинской области на помощь бойцам СВО, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Гимназия № 80 в этом году вновь признана самой социально активной школой города: гимназисты не только сами активно участвовали в различных мероприятиях, но и сами их организовывали.

С праздником учащихся поздравила учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Далеко не все проводят такие Дни чести, но это очень важно для учащихся этой гимназии, где День чести проводится уже почти 20 лет. И я вижу, как у ребят меняется отношение, когда их — вас — приглашают в этот торжественный зал, вы становитесь частью истории гимназии. Здесь собрались и родители, которые очень гордятся своими детьми. И мне очень радостно от того, что ребята находят время для того, чтобы делать добро и гордо нести звание гимназистов», — сказала, в частности, Ирина Текслер.

Общественный деятель наградила ученицу 10 класса Алину Габбасову, которая ранее получила стипендию губернатора Челябинской области в размере 50 тысяч рублей за победу на региональной олимпиаде и отдала ее на помощь СВО.

«Алина решила отдать премию нашим ребятам, которые служат на СВО и которым всегда нужна помощь. Вместе с народным фондом были закуплены средства связи для солдат. Мне кажется, это действительно очень важное решение, которое Алина приняла сама», — отметила Ирина Текслер.

В рамках Дня чести гимназии на сцене выступили творческие коллективы, юные артисты, певцы, а также выбрали лучших спортсменов, фотографов, интеллектуалов и других.



В конце праздника выпускникам гимназии вручили долгожданные дипломы.