Убрать снег с дорог Челябинска: мэр заглянул к подрядчикам с ночной проверкой

Вопрос содержание дорог в городе вышел на первый план с приходом снегопадов



Глава Челябинска Алексей Лошкин вечером 19 декабря навестил подрядчиков, отвечающих за чистоту дорог, тротуаров и остановочных комплексов города.

По оперативным данным, на дорогах города работает более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих.

Мэр обозначил дорожникам, что нельзя оставлять валы снега на дороге и потребовал их своевременно вывозить на снегосвалку. Алексей Лошкин напомнил о шнекороторах, которые сразу забрасывают снег в самосвалы.

«В ближайшее время планирую также проверить организацию работы на снегосвалке: там полностью пересмотрена логистика складирования снега. Лично слежу за тем, как выстроена работа по новой схеме», — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.