У жителя Копейска нашли 14 тысяч контрафактных пачек сигарет

Он незаконно продавал их под известной маркой

Копейский городской суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, занимавшемуся продажей немаркированных сигарет. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, у осужденного изъяли табачной продукции на 1,5 миллиона рублей.

С января по июль 2023 года южноуралец покупал сигареты без акцизных марок и перепродавал местным жителям в своем продуктовом магазине по заниженной цене. Кроме того, он незаконно использовал товарный знак «Филипп Моррис БрэндсСарл», чем причинил ущерб компании на сумму более 200 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом 100 тысяч рублей.