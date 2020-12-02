Свадебный дрифт помог приставам забрать у челябинца «Мерседес»

Молодой человек многократно нарушал ПДД.

В Челябинске судебные приставы изъяли автомобиль «Мерседес» у водителя, многократно нарушавшего правила дорожного движения. Он задолжал 48,6 тысячи рублей, а за нарушение срока выплаты был назначен исполнительский сбор в общей сумме 38 тысяч рублей.

У 22-летнего парня есть автомобиль «Мерседес». Приставы многократно приезжали к нему домой, однако мать сообщала, что сына-должника нет дома. Со счёта челябинца списали 25 тысяч рублей, а штрафы продолжали идти.

Первого декабря произошел инцидент с участием нарушителя. Горожане стали свидетелями дрифта иномарки с пересечением двойной сплошной во время скандальной свадьбы в банкет-холле на северо-западе Челябинска. Молодой человек должен был передать ключи и документы на авто, но он пытался избежать этого.

«Со слов молодого человека, он потерял своё водительское удостоверение, для восстановления документа нет времени, поэтому на своей машине он ездит в качестве пассажира. Свадебный дрифт с пересечением двойной сплошной, возмутивший челябинцев, совершил один из его друзей, который в момент задержания также управлял автомобилем», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

У должника есть десять суток на погашение долга в общей сумме 63,6 тысячи рублей. По истечении этого срока авто оценят и отправят на принудительную реализацию.