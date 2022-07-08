У жителей поселков в Челябинской области начались перебои с водой

Южноуральцы стали обращаться за помощью властей в социальные сети

В Челябинской области летний сезон нередко сопровождается проблемами с водоснабжением. Этот год не стал исключением, хотя нынешнее лето отличается от предыдущего — засушливого и жаркого. Южноуральцы вновь стали обращаться к властям через социальные сети для решения своих проблем с водоснабжением. Журналист ИА «Первое областное» сделала подборку проблемных территорий.

Как это часто бывает, перебои, а то и вовсе отсутствие воды, испытывают сельские жители. В летний период ее потребление возрастает в разы из-за полива приусадебных участков, содержания домашних животных. Сети, не рассчитанные на такие объемы не справляются, а как только подача воды увеличиваются часто рвутся.

В поселке Агаповка жители написали в социальных сетях, что воды в микрорайоне юго-западный, 6 А нет уже три недели.

«Уже писали заявление в администрацию нам говорят, что у них отличный напор, но у нас воды как не было так и нет. Ранее по поводу отсутствия воды ЖКХ отвечала тем, что у них ведутся какие-то работы по замене накопителя, но спустя три недели у нас нет ни каких-либо результатов. То есть вопрос остался до сих пор не решен, мы сидим без воды, а на вопрос, что нам делать с этим вообще, как нам быть как нам стирать, готовить, убираться, мыться, нам отвечают: как-нибудь ночью!», — написала сегодня пользователь Александра Талызина.

Она указала, что воды нет и ночью, и вложила фото подобного обращения еще от 20 июня. В отличие от первого поста, на которой местная администрация ответила, что водоснабжение восстановлено, сегодня сотрудники ЖКХ нашли порыв.

«По адресу с. Агаповка, ул. Пролетарская, 100 произошел аварийный порыв линии водоснабжения. Сотрудники ООО ЖКХ „Агаповское“ выехали на место аварии. Надеемся на Ваше терпение и понимание»,— ответил представитель администрации Агаповского района.

Чуть лучше ситуация в поселке Кунашак на улице Тихая. Вода в лучшем случае бежит пару часов в день тонкой струйкой.

«И это продолжается годами. Почему так плохо с водоснабжением? Когда проблему устранят и вообще существует ли эта тема в планах местных чиновников?», — задали резонный вопрос местным властям в социальных сетях жители.

Здесь же они и получили ответ от местного ЖХК, что для решения проблем с водоснабжением по улице Тихая, заключен контракт на ремонт водопровода. К слову, проблемы с водой на улице Тихой обсуждались не только в крупных пабликах с многотысячной аудиторией, но и в местных. Из этой же переписки видно, что жители либо не могут обратиться напрямую в ЖКХ или местной администрации, либо не находят ответов и реакции.

Так, в поселке Зингейский Кизильского района пишут о проблемах с водой и отчаянно пытаются привлечь к себе внимание.

«Местным чиновникам не до народа, они собой заняты. Люди уже устали обивать пороги администрации звонить в ЖКХ, реакции ноль. Так невозможно жить, это настоящее издевательство», — пишет анонимный автор.

Ответ районной администрации, к сожалению, не содержит сведений, были ли подобные обращения от жителей к местной или муниципальной власти. Зато представитель администрации разъяснил, что «мощность скважинных насосов подъема воды предназначены в первую очередь в целях хозяйственно-питьевого значения».

«Одновременное включение жителям поливочного оборудования снижает напор и объем воды в системе водоснабжения. Администрация Зингейского сельского поселения планирует установку дополнительного насоса для исключения снижения воды в системе водоснабжения»,— без указания сроков ответили на запрос селян районные власти.

Переписки в социальных сетях с мэрией продолжаются и жителей Верхнеуральска.

«На улице Чапаева начинается ночная жизнь, так как днем воды нет. Чтобы сварить, вскипятить чайник, да просто почистить зубы, приходится заранее подумать и запастись водой. Днем воды нет ни капли. Обращались в МУП „Благоустройство“, поменяли задвижку в общем колодце, но толку — ноль. О поливах, о машинках автоматах уже и речи нет», — написала Лана Хотенова в популярном среди жителей области паблике «ВКонтакте».

Как оказалось, проблема возникла из-за перебоев с давлением в центральном водопроводе.

«Службы ЖКХ занимаются этим вопросом. Для жителей организован подвоз воды», — пояснили в местной мэрии.

Подобные переписки жителей области можно найти еще с десяток за последние дни в популярных пабликах «Вконтакте». Только за последние две недели Центр управления регионом Челябинской области (ЦУР) зафиксировал 128 обращений жителей области по проблемам с водой в социальных сетях.

Между тем, большинство бытовых проблем можно решить коммуникациями меньшего масштаба: адресным обращением, непосредственным общением. Из всех указанных территорий только на странице администрации Агаповского района в конце июня вышел разъясняющий пост, почему у жителей поселка Агаповка перебои с водоснабжением.

С 1 декабря 2022 года Госдума обязала местные власти и ведомства завести официальные страницы в социальных сетях для оперативного и актуального диалога с гражданами. Будут ли они действенным инструментом для коммуникации между властью и жителями и, главное, для решения проблем людей, — зависит от местных администраций.