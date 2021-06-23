У жителей Пласта из-за перепадов напряжения сгорели электроприборы и бытовая техника

Пока энергетики проводят проверку, люди готовят иски в суд

Жители Пласта обратились в редакцию ИА «Первое областное» с просьбой помочь разрешить ситуацию с энергоснабжающей организацией. В минувшие выходные во время непогоды на двух улицах города произошел перепад напряжения и один за другим в 15 домах вышли из строя и сгорели бытовые приборы. Жители пострадавших домов пытаются привлечь виноватых к ответственности и предупредить повторение ситуации.

«20 июня в городе был сильный ветер, который порвал электропровода, и произошло замыкание электроцепи. Напряжение в домах подскочило до 380 Вт. Друг за другом стала гореть бытовая техника, лампочки раскалились добела. При этом электроэнергия не отключилась. Похоже, на подстанции Пласта не сработала защита от перепадов. Значит, она была в неисправном состоянии», — сообщила ИА «Первое областное» жительница улицы Мамина-Сибиряка Ильвира Бегашева.

Она рассказала, что на следующий день жители пострадавших домов обратились к представителям городских энергосетей, но те лишь развели руками. В администрации района тоже ничего не ответили на обращение граждан. В отчаянии люди решили обратиться в суд и написали коллективное заявление в прокуратуру.

«У меня сгорели два телевизора, стиральные и посудомоечная машинки. У соседей также сгорели бытовые приборы, автоматические гаражные ворота. Мы все понесли десятки, сотни тысяч рублей убытков. Стали выяснять: оказывается, в нашем городе уже дважды было такое. На двух улицах в разное время у людей сгорала техника, до суда они так и не дошли, не стали заказывать независимую экспертизу. Но мы решили, что это нельзя так оставлять. А если на следующий год у нас опять всё сгорит? Мы уже поняли, что никто ничего нам не гарантирует», — рассказывает женщина.

В администрации Пластовского района на запрос редакции жителям посоветовали обратиться к гарантирующему поставщику.

«Сети электроснабжения бытовых потребителей не находятся на балансе администрации. Обслуживание данных сетей производится ОАО „МРСК Урала“. В случае выхода из строя бытовой техники по причине некачественного напряжения вам необходимо обратиться в интернет-приемную гарантирующего поставщика ООО „Уралэнергосбыт“»,— прокомментировал исполняющий обязанности главы района Валерий Сырцев.

Помощь в составлении обращения к энергетикам или в оказании юридической консультации в администрации района жителям не предложили. Хотя в правительстве области ответили, что администрация подготовит рекомендации для пострадавших, куда им обращаться.

В компании гарантирующего поставщика «Уралэнергосбыт» пояснили, что по этому случаю будет проведено расследование. Для этого жителям надо написать обращение в территориальное отделение компании.

«За разъяснениями причин перепадов напряжения необходимо обращаться в электросетевую организацию, обслуживающую данную территорию, Троицкие электрические сети филиала ОАО „МРСК Урала“ — „Челябэнерго“. С целью расследования причин случившегося жители дома могут написать обращение в территориальное отделение ООО „Уралэнергосбыт“. По данному случаю будет проведено расследование с привлечением представителей сетевой, управляющей компаний и гарантирующего поставщика. Последующие действия будут зависеть от его результатов», — прокомментировали в «Уралэнергосбыте».

В компании поставщика электроэнергии пояснили, что обращение жителей зарегистрировано.

«Специалисты компании крайне внимательно разбираются в данной ситуации, причины устанавливаются», — добавили представители «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала»).

Проведенная предварительная проверка показала, что, действительно, 20 июня в Пласте из-за шквалистого ветра произошло повреждение на воздушной линии электропередачи по улице Мамина-Сибиряка на арендованных сетях ООО «АЭС-Инвест».

«В 17:10 энергетики Троицких электрических сетей филиала „Россети Урал“ — „Челябэнерго“ прибыли на место и приступили к осмотру оборудования. В 18:25 электроснабжение было полностью восстановлено», — рассказали специалисты.

Обращение жителей энергетики зарегистрировали и направили в работу. Пока компании проводят проверку случившегося, жители подсчитывают ущерб и готовят иски в суд.