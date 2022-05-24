У жителей осталась неделя для голосования за благоустройство в Челябинской области

Выбрать объект, который обновят в вашем районе, можно до 30 мая

Жители Челябинской области могут успеть проголосовать за общественное пространство, которое благоустроят в 2023 году. Всероссийское голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля и завершится 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

В перечне — 186 общественных пространств в 43 муниципалитетах Челябинской области. Это парки, скверы, дворы и другие важные для жителей объекты. На сегодня в голосовании поучаствовали более 437 тысяч южноуральцев.

«Очень радует активная позиция наших земляков, и мы благодарны за такую поддержку проектов. Всех, кто еще не успел проголосовать по каким-то причинам, приглашаем принять участие в онлайн-голосовании и не оставаться в стороне при принятии решений о благоустройстве», — прокомментировал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Напомним, выбрать объекты для благоустройства или дизайн-проекты ранее отобранных территорий на 2023 год могут жители Челябинской области в возрасте от 14 лет. Сделать это можно на портале 74.gorodsreda.ru, через приложение волонтеров, которых можно встретить в общественных местах вашего района.

В Челябинске жители каждого района могут выбрать свое место, которое хотят благоустроить. Чаще всего это скверы и парки. Полный список — в материале ИА «Первое областное».

Благоустройство началось с началом весны. ИА «Первое областное» выяснило, какие самые масштабные и необычные проекты в сфере благоустройства реализуют сегодня в районах города.