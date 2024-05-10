У жителей Челябинской области вырос интерес к советским телевизорам

Их продажи увеличились на 59%

10 мая исполняется 92 года со дня выпуска первых отечественных телевизоров. В 1932 году Ленинградский радиотелеграфный завод «Коминтерн» изготовил 20 штук новых для советского человека приборов. Размер экрана на тот момент составлял всего лишь три на четыре сантиметра. Сегодня, несмотря на огромный выбор современных телевизоров, интерес к старой технике не только не упал, но, наоборот, — резко вырос.



Телевизоры в домах жителей Челябинской области начали появляться в 60-е годы прошлого века, однако далеко не в каждой семье. Поэтому южноуральцы собирались группами и вместе смотрели передачи. На тот момент картинка была черно-белой.

По данным аналитиков Авито, продажи советских телевизоров на платформе в Челябинской области в январе-апреле 2024 года выросли на 59% относительно аналогичного периода в прошлом году. Эта динамика выше, чем по всей стране. Так, средний показатель роста продаж в России составляет 18%.

В Челябинске на платформе по продаже товаров можно найти 30-летний черно-белый телевизор «Калибр-1» производства Минского завода и 1999 года выпуска. Его диагональ составляет 11 сантиметров, а вес без батареи — 1,6 килограмм.

«По словам автора объявления, и звук, и картинку телевизор все еще воспроизводит, вот только подключить его в розетку будет не самой простой задачей», — рассказали в пресс-службе «Авито».

Другой любопытной находкой стал черно-белый телевизор ленинградского завода «Мезон» — «Электроника ВЛ-100». Их разработали к столетию со дня рождения Владимира Ленина, что отразилось на самом названии.

А вот в 1987 году выпустили малогабаритный переносной приемник «Юность — 406». К черно-белому телевизору можно было подключить магнитофон для записи звуковой дорожки и наушники.

«Такие небольшие переносные телеприемники пользовались популярностью у туристов, дачников и автомобилистов, так как телевизор мог работать и от аккумулятора автомобиля. Приемник этой марки выпускался на Московском радиотехническом заводе и имел знак качества, то есть был признан товаром самого высокого качества», — добавили в пресс-службе.

Добавим, передачи стали цветными на Южном Урале после реконструкции челябинского телецентра в 1982 году.