У жителей Челябинской области полиция изъяла более 230 тысяч литров нелегального алкоголя

В МВД завели 37 уголовных дел

Сотрудники МВД провели в Челябинской области 2,7 тысячи проверок, чтобы выявить нелегальное производство и продажу алкоголя. Из оборота изъяли более 236 тысяч литров спиртного, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Полицейские во время проверок выявили 37 преступлений, по которым завели уголовные дела. Кроме того, зафиксировали 203 административных правонарушения. Чаще всего закон преступали в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Коркино.

В числе тех, на кого завели уголовное дело, — житель Магнитогорска, который покупал немаркированный алкоголь для перепродажи и хранил его у себя в гараже. У мужчины изъяли три тысячи литров алкоголя на сумму более миллиона рублей.

В Калининском районе Челябинска двое мужчин также продавали нелегальное спиртное из гаража. У них изъяли более шести тысяч бутылок. А в Советском районе 65-летняя продавала этиловый спирт со склада. У пенсионерки нашли три тысячи литров спирта на сумму более 200 тысяч рублей.

Ранее в Челябинской области осудили подпольного оружейника. Виновный делал пистолеты в гараже.