У жителей Челябинской области остался год на оформление «гаражной амнистии»

Бесплатно в собственность можно оформить и сам гараж, и землю под ним

Через год — 1 сентября 2026 года — истекает срок «гаражной амнистии». Амнистия позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гараж и земельный участок под ним, напоминает пресс-служба Росреестра и Роскадастра Челябинской области.

Амнистия распространяется на объекты, построенные до 2005 года. Речь идет только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными постройками, но без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении государства.

«Приобретение в собственность исключительно гаража в рамках „амнистии“ возможно в случае, если земельный участок предоставляется на праве аренды», — говорят в Росреестре.

Амнистия действует даже в том случае, если хозяина гаража исключили из гаражного кооператива. Причем оформить в собственность можно сразу несколько гаражей.



Воспользоваться «гаражной амнистией» может не только владелец, но и наследник. Для этого нужно представить документы наследодателя, подтверждающие его права на гараж, а также свидетельство о праве на наследство, даже если гараж там не упоминается.