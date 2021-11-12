У южноуральцев остается два дня на прохождение переписи

Жители региона могут успеть заполнить свои данные до 14 ноября

Остались заключительные дни Всероссийской переписи населения. У южноуральцев, которые не успели принять в ней участие, есть возможность сделать это до 24 часов 14 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый быстрый и безопасный способ — пройти перепись на портале госуслуг. Заполнить электронную анкету можно, используя смартфон, компьютер, планшет, ноутбук. Можно дождаться переписчика, можно переписаться, придя на любой из стационарных участков или позвонив туда по телефону.

«Всероссийская перепись населения проводится раз в десятилетие и касается каждого южноуральца. Информация о жителях области необходима для разработки долгосрочных федеральных и региональных программ и проектов, для принятия решений о строительстве объектов инфраструктуры — дорог, школ, больниц. С учетом данных переписи будет планироваться дальнейшее развитие нашего региона, каждого отдельно взятого сельского поселения или городского округа», — отметила руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Напомним, в Челябинской области на сегодня переписались почти 80% южноуральцев. На промышленных предприятиях региона перепись проводят выездные бригады, организованные Челябинскстатом по заявкам предприятий и администраций муниципальных образований.