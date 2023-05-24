У южноуральцев есть неделя для участия в премии #МЫВМЕСТЕ

Заявки можно подавать до конца мая

Организаторы международной премии #МЫВМЕСТЕ продлили срок заявочной кампании этого года до 31 мая. В результате отбора будут выявлены лидеры положительных социальных изменений в российских регионах. Участие могут принять все граждане от 14 лет, а также компании и организации всех форм собственности, передает ИА «Первое областное». Лучшие общественные и социальные проекты отметят на федеральном уровне, а победителей наградит глава государства.

«По многочисленным просьбам мы продлеваем заявочную кампанию до 31 мая. Приглашаем всех авторов общественных и социальных проектов, НКО и бизнес принять участие в региональных этапах премии. Почти 4 тысячи человек победят в них и смогут презентовать свои инициативы руководству регионов, тиражировать их, получат награды и бесплатное путешествие по России», — заявил руководитель платформы ДОБРО.РФ, депутат Госдумы Артем Метелев.

Затем организаторы планируют отобрать полторы тысячи полуфиналистов, которые получат полноценное сопровождение от партнеров премии #МЫВМЕСТЕ. Финалисты же станут участниками форума, на котором традиционно работает президент России. Участники разбиты на три категории (бизнес, некоммерческие организации и волонтеры), поэтому получить премию могут, по сути, все граждане РФ старше 14 лет и организации всех форм собственности.

Кстати, заявки могут подавать и участники предыдущих сезонов. Напомним, что благодаря премии волонтеры, благотворители, создатели практик социального партнерства смогут получить поддержку и признание как на уровне региона, так и всей страны.