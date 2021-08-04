У южноуральских абитуриентов растет интерес к профессии врача

В ЮУГМУ отметили увеличение числа заявлений на посутпление в 2021 году

В 2021 году количество поданных заявлений на поступление в медицинский ВУЗ в Челябинске значительно превысило показатели прошлых лет. Об этом в среду, 4 августа, в Южно-Уральском государственный медицинский университет сообщил исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Пандемия коронавируса кроме очевидных отрицательных факторов подарила миру и положительный момент – увеличение числа молодых людей, желающих связать свою жизнь с медициной.

По словам исполняющего обязанности ректора ЮУГМУ Андрея Важенина, в 2021 году количество поданных заявлений на поступление в медицинский ВУЗ значительно превысило показатели прошлых лет. Причина, по большей части, заключается в примере, показанном врачами, спасавшими жизни в зонах повышенной опасности. Будущие студенты-медики настроены по-боевому.

«Я действительно очень хочу помогать людям бороться с их недугами. Мне кажется, врач — это одна из самых важных профессий, и я чувствую, что это мое. При этом никакие опасности не имеют цены, когда речь идет о человеческих жизнях», — делится абитуриентка направления «Лечебное дело» Полина.

«Еще с восьмого класса я твердо решила, что свяжу жизнь с медициной. Поэтому уже тогда начала усердно готовиться к экзаменам. Хочу быть стоматологом, даже не пугает, что учиться нужно дольше, чем на специальности, не связанные с медициной – оно того стоит», — рассказывает будущая студентка ЮУГМУ Виктория.

Девушки осознанно шли в профессию, однако есть среди абитуриентов и те, кому волею случая посчастливилось обратить свое внимание на медицину и оказаться в списках поступающих.

«Я серьезно занимался спортом, мне было интересно изучать особенности работы каждой отдельной мышцы и строения человека в целом. Позже понял, что все мои интересы перекликаются с медициной, теперь вот думаю: лечебное дело или педиатрия», — улыбается абитуриент ЮУГМУ Иван.

Однако при всей готовности абитуриентов встретиться с болезнями лицом к лицу, для университета обеспечение безопасности студентов – первостепенная задача.

«Мы убеждаем студентов сделать прививку от коронавируса. Считаем, что человек, поступающий в медицинский ВУЗ, не должен верить различным предрассудкам и понимать важность вакцинации. Что касается непосредственно студентов, то уже большая их часть, 53 процента, поставили прививку. Да и преподаватели подают пример – 64 процента вакцинированных специалиста. И это не предел: около 400 студентов и 300 преподавателей записались на прививку», — рассказывает Андрей Важенин.

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин порадовался увеличению числа будущих специалистов в сфере медицины.

«Как известно, 90-е годы для нашей страны – отток специалистов. Нужно много лет, по-хорошему 13 или даже 15, чтобы наверстать упущенное. Хорошо, что этот процесс уже запущен – сегодня мы видим множество горящих глаз. Для того, чтобы ребята поступали, а главное в дальнейшем оставались в профессии, мы создаем меры социальной поддержки, обновляем автопарк для скорой и неотложной помощи, а также реализуем программу модернизации медучреждений, чтобы там действительно хотелось работать», — отметил Евгений Ванин.

Немаловажным мотивационным фактором для абитуриентов, по словам чиновника, стало ежегодное увеличение медицинским университетом бюджетных мест в рамках целевого приема, а также «губернаторский набор в ординатуру», проводимый уже второй год – из средств области готовится дополнительно 30 специалистов для муниципальных районов области.